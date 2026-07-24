Rider stop alle consegne con il caldo estremo | a Padova l’intesa sulla tutela del reddito

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Padova, rider non effettueranno consegne quando le temperature sono troppo alte. L’accordo tra sindacato e azienda prevede che, in queste condizioni, siano garantiti piena copertura economica e salariale ai lavoratori. La decisione riguarda le giornate di caldo estremo, con l’obiettivo di tutelare la salute dei rider senza compromettere i loro guadagni. La misura si applica a tutte le consegne durante le ondate di caldo intenso.

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Niente consegne quando le temperature sono troppo alte. Ai rider però sarà garantita piena copertura economica e salariale. La Filt Cgil e Just Eat Takeaway.com hanno raggiunto un accordo a Padova per la gestione dell’ emergenza caldo durante la stagione estiva. L’intesa aziendale fa seguito al quadro normativo regionale e rafforza il Protocollo nazionale già in vigore, introducendo misure stringenti di monitoraggio quotidiano delle condizioni meteo e rimodulando l’organizzazione del lavoro durante le fasce orarie a rischio elevato. “Si tratta di un accordo che innanzitutto stabilisce un punto: nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnalerà un rischio alto per la città di Padova, entro le ore 12:00, scatteranno immediatamente azioni cautelative per la fascia oraria del pranzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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