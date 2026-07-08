Rider stop alle consegne per il caldo | Ma così rimaniamo senza paga

Notizia in breve

Il Comune di Milano ha deciso di sospendere o ridurre le consegne dei rider tra le 12 e le 15, a causa delle alte temperature. La misura mira a proteggere i lavoratori dal caldo eccessivo. I rider hanno commentato che questa sospensione rischia di lasciarli senza paga. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza comunale, senza indicare eventuali sanzioni o modalità di applicazione.