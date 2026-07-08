Rider stop alle consegne per il caldo | Ma così rimaniamo senza paga
Il Comune di Milano ha deciso di sospendere o ridurre le consegne dei rider tra le 12 e le 15, a causa delle alte temperature. La misura mira a proteggere i lavoratori dal caldo eccessivo. I rider hanno commentato che questa sospensione rischia di lasciarli senza paga. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza comunale, senza indicare eventuali sanzioni o modalità di applicazione.
di Andrea Gianni MILANO Il Comune di Milano, attraverso un’ordinanza, punta a tutelare i rider dalle ondate di grande caldo registrate in questi giorni, con la riduzione o la sospensione dell’assegnazione delle consegne nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16. Il provvedimento ha efficacia fino al 23 settembre e rafforza, estendendola ai ciclofattorini, l’ordinanza regionale del 9 giugno scorso pensata principalmente per il settore dell’edilizia. La misura, rende noto il Comune, stabilisce che le piattaforme, in qualità di committenti, debbano, oltre a informare tempestivamente i rider sui livelli di rischio giornaliero, "ridurre o sospendere l’assegnazione delle consegne nella fascia oraria 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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