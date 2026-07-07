A Milano, a causa dell'ondata di calore che ha interessato la Lombardia, è stata emanata un'ordinanza che vieta le consegne ai rider durante le ore più calde della giornata. La misura è stata adottata per limitare l'esposizione alle alte temperature durante le attività di consegna. La restrizione riguarda specificamente le fasce orarie più calde, senza ulteriori dettagli su eventuali sanzioni o modalità di applicazione.

A seguito dell'ondata di calore che ha investito, tra le altre Regioni, la Lombardia un'ordinanza del comune di Milano punta a tutelare i rider. La misura prevede l'assegnazione delle consegne sospesa, o ridotta, nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16, ovvero quella in cui si verifica il picco di calore. Il provvedimento, in funzione da martedì 7 luglio, rimarrà in vigore fino al prossimo 23 settembre rafforzando, estendendolo alla categoria dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna, l'ordinanza regionale dello scorso 9 giugno., L'ordinanza stabilisce che i soggetti che organizzano, gestiscono,... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Caldo record, a Milano un'ordinanza tutela i rider: stop alle consegne nelle ore di afa

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