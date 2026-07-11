Salmonella e Escherichia coli nel salame | scatta il richiamo dai supermercati Il lotto dell'allerta

Un lotto di salame “I Veneti” è stato ritirato dai supermercati a causa di Salmonella ed Escherichia coli. Il prodotto, realizzato da SA.VEN SRL di Zane’ (VI) e distribuito da Aspiag Service, non deve essere consumato. La decisione segue i risultati delle analisi che hanno rilevato la presenza di batteri nocivi. I consumatori sono invitati a verificare la presenza del lotto e a restituire il prodotto presso i punti vendita.

Richiamato un lotto del salame “I Veneti” per Salmonella ed E. coli. È stato prodotto da SA.VEN SRL di Zane’ (VI) e distribuito da Aspiag Service, non deve essere consumato. Chi lo ha acquistato è invitato a restituirlo al venditore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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