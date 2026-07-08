Salame Pepperino contaminato nei supermercati rischio Salmonella | il lotto oggetto di richiamo

Da quifinanza.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame pepperino a marchio Salumi Benvenuti per rischio microbiologico. Il motivo indicato nell’avviso è la presenza di salmonella nel prodotto. Il richiamo riguarda un salame venduto in pezzi interi di peso variabile. I consumatori che hanno acquistato il prodotto sono invitati a controllare con attenzione il numero di lotto e la data di scadenza riportati sull’etichetta. A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto interessato dal richiamo e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato. Salame richiamato per rischio salmonella, il lotto interessato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

salame pepperino contaminato nei supermercati rischio salmonella il lotto oggetto di richiamo
© Quifinanza.it - Salame Pepperino contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Richiamo di Salame Pepperino per salmonella, coinvolto un lotto di Salumi Benvenuti: i rischi per la saluteIl Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di Salame Pepperino prodotto da Salumi Benvenuti Srl a causa di salmonella.

Uova e salame richiamati per Salmonella, i lotti a rischio nei supermercatiIl Ministero della Salute ha emesso due avvisi di richiamo riguardanti prodotti alimentari venduti nella grande distribuzione.

Temi più discussi: Salame e hummus richiamati per rischio Salmonella: i lotti da non consumare; Salmonella, non mangiateli. Scatta il ritiro dai supermercati italiani, l’annuncio; Richiamo alimentare, ritirato un lotto di salame Pepperino per rischio Salmonella: marca, lotto e scadenze.

salame pepperino salame pepperino contaminato neiSalame Pepperino contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamoRichiamato un lotto di salame pepperino per presenza di salmonella. Il Ministero della Salute indica lotto, scadenze e cosa fare ... quifinanza.it

salame pepperino salame pepperino contaminato neiRichiamo di Salame Pepperino per salmonella, coinvolto un lotto di Salumi Benvenuti: i rischi per la saluteSalame Pepperino richiamato dai supermercati per presenza di salmonella: qual è il lotto e quali sono i rischi in caso di consumo ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web