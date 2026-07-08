Salame Pepperino contaminato nei supermercati rischio Salmonella | il lotto oggetto di richiamo

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame pepperino a marchio Salumi Benvenuti per rischio microbiologico. Il motivo indicato nell’avviso è la presenza di salmonella nel prodotto. Il richiamo riguarda un salame venduto in pezzi interi di peso variabile. I consumatori che hanno acquistato il prodotto sono invitati a controllare con attenzione il numero di lotto e la data di scadenza riportati sull’etichetta. A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto interessato dal richiamo e di restituirlo al punto vendita in cui è stato acquistato. Salame richiamato per rischio salmonella, il lotto interessato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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