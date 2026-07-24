Ricavi e utile record nel semestre per Poste La crescita è in tutte le aree di business

Da lanotiziagiornale.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo semestre dell’anno, Poste Italiane ha registrato ricavi e utile record. La crescita si è estesa a tutte le aree di business, portando i principali indicatori di Gruppo a toccare nuovi massimi storici. I risultati economico-finanziari mostrano un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando un andamento positivo in termini di performance finanziaria.

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Poste Italiane chiude il primo semestre dell’anno con risultati economico-finanziari in crescita e nuovi massimi storici per i principali indicatori di Gruppo. I ricavi raggiungono 6,8 miliardi di euro, con un incremento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenuto dal contributo positivo delle diverse aree di business. La crescita dei ricavi si riflette sulla redditività. Il risultato operativo adjusted sale a 1,772 miliardi di euro, in aumento del 6,8% su base annua, mentre l’utile netto, al netto degli effetti relativi alla partecipazione in Tim, si attesta a 1,211 miliardi, con un progresso del 3,5%. “Stiamo accelerando l’evoluzione della nostra platform company con le sue caratteristiche uniche, focalizzandola sulle esigenze della clientela e dotandola di un’infrastruttura di intelligenza artificiale di eccellenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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