Poste ricavi semestre in crescita a 6,8 miliardi utile a 1,2 miliardi

Poste Italiane ha annunciato ricavi per il primo semestre di 6,8 miliardi di euro, con un utile di 1,2 miliardi. I ricavi sono aumentati del 6% rispetto all’anno precedente, sostenuti da tutte le aree di business. L’utile cresce del 4% su base annua.

Poste Italiane chiude il semestre con ricavi in crescita a 6,8 miliardi e un utile pari a 1,2 miliardi. I dati comunicati dall’azienda mostrano “ricavi record in crescita del 6% anno su anno, frutto di una crescita sostenuta in tutte le aree di business”, si legge in una nota, e un utile in crescita del 4% su base annua. Del Fante: “Quinto semestre da record, risultati confermano solidità”. “Sono orgoglioso di annunciare che per il quinto semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, grazie a ricavi in crescita del 6% a 6,8 miliardi di euro, un risultato operativo (EBIT) Adjusted in aumento del 7% al livello senza precedenti di 1,8 miliardi di euro e un utile netto che ha raggiunto il nuovo massimo storico di 1,2 miliardi di euro, a conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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