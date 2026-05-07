Poste Italiane chiude un altro trimestre record | ricavi a 3,5 miliardi e utile a 617 milioni

Poste Italiane ha annunciato risultati positivi per il primo trimestre del 2026, con ricavi pari a 3,5 miliardi di euro e un utile di 617 milioni di euro. I dati rappresentano un nuovo record per l’azienda, che ha deciso di rivisitare al rialzo le stime per l’intero anno. La società conferma così una fase di crescita continua, senza fornire dettagli specifici sulle strategie adottate.

Roma, 7 maggio 2026 – Poste Italiane chiude il primo trimestre del 2026 con risultati in crescita e rivede al rialzo le previsioni per l’intero anno. I conti approvati dal consiglio di amministrazione mostrano ricavi in aumento dell’8%, a 3,5 miliardi di euro, sostenuti dal contributo di tutte le principali aree di business. Il risultato operativo si attesta a 905 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’ utile netto sale invece del 3%, raggiungendo quota 617 milioni. Poste Italiane, conti in crescita nel primo trimestre. I risultati arrivano in una fase delicata per il gruppo, impegnato anche sul fronte dell’ Opas su Tim.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e utili record: oltre 2 miliardi di profittoIl 2025 si chiude con numeri senza precedenti per Poste Italiane, che registra ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto al... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Poste Italiane, la trimestrale alla prova del dossier TIM; Poste Italiane chiude trimestre con utile su e alza guidance su Ebit; Poste Italiane, rendita altissima con il nuovo buono: hai tempo fino al 7 maggio; Poste Italiane: una cartolina speciale per la Festa della Mamma. Poste Italiane chiude il primo trimestre 2026 con utile a 617 milioni di euroPoste Italiane archivia il primo trimestre 2026 con utile netto in crescita a 617 milioni di euro e ricavi record da 3,5 miliardi ... businesspeople.it Poste, trimestre ancora in crescita: utile a 617 milioni (+3%), salgono i ricaviIl gruppo Poste Italiane chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 3% a 617 milioni di euro. I ricavi, spiega ... msn.com Uffici postali Catania, assalti agli ATM e chiusure: «La situazione è fuori controllo» Il sindacato Slp Cisl lancia l'allarme: assalti sempre più frequenti agli sportelli di Poste Italiane, lavoratori allo stremo e cittadini senza servizi Leggi l’articolo completo di Paolo D - facebook.com facebook Con l’App di Poste Italiane hai tutto a portata di mano. Prelevi e paghi con le tue carte, controlli risparmi, investimenti, il tuo patrimonio e anche abbonamenti e domiciliazioni. Scopri tutti i servizi in App o su poste.it/applicazione-p… Scegli Poste Italiane. Tutto q x.com