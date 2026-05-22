Straniero pericoloso | la Questura rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno a Salerno, un cittadino straniero di nazionalità marocchina ha avuto il permesso di soggiorno rifiutato dalla Questura. La decisione si è resa necessaria dopo che sono emerse vicende che hanno portato all’annotazione di un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio nazionale. La pratica amministrativa si è conclusa con il diniego, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un marocchino è finito nei guai durante il trattamento della pratica amministrativa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno a Salerno. L'Ufficio Immigrazione della Questura, durante alcuni accertamenti, ha rilevato numerosi precedenti penali e di polizia a carico dello straniero, gravato da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La Norvegia gli rifiuta il permesso di soggiorno? E Gledhill gareggia ubriacoDieci o dodici birre in corpo, cinque o sei shottini di Jägermeister e… una 50 km a tecnica libera da portare a termine.

Si presenta in questura per chiedere il permesso di soggiorno, espulsoDurante la settimana con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via...

straniero pericoloso la questuraEspulso cittadino straniero, aveva seminato il panico in un quartiereLa Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino straniero. L'Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento ha dato esecuzione a un ... licatanet.it

straniero pericoloso la questuraAgrigento: espulso cittadino straniero per comportamenti pericolosi e precedenti penaliAgrigento: la Polizia di Stato espelle un cittadino straniero con gravi precedenti penali. Il provvedimento arriva dopo numerosi episodi di comportamenti pericolosi. lamilano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web