Straniero pericoloso | la Questura rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno

Durante le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno a Salerno, un cittadino straniero di nazionalità marocchina ha avuto il permesso di soggiorno rifiutato dalla Questura. La decisione si è resa necessaria dopo che sono emerse vicende che hanno portato all’annotazione di un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio nazionale. La pratica amministrativa si è conclusa con il diniego, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni specifiche.

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