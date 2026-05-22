Straniero pericoloso | la Questura rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno
Durante le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno a Salerno, un cittadino straniero di nazionalità marocchina ha avuto il permesso di soggiorno rifiutato dalla Questura. La decisione si è resa necessaria dopo che sono emerse vicende che hanno portato all’annotazione di un provvedimento di divieto di ingresso nel territorio nazionale. La pratica amministrativa si è conclusa con il diniego, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni specifiche.
Un marocchino è finito nei guai durante il trattamento della pratica amministrativa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno a Salerno. L'Ufficio Immigrazione della Questura, durante alcuni accertamenti, ha rilevato numerosi precedenti penali e di polizia a carico dello straniero, gravato da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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