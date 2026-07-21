Una nuova carta di Unai Simón con valutazione 99 OVR è stata rilasciata su FC 26, come parte della sfida SBC di EA SPORTS. La carta presenta statistiche eccezionali, distinguendosi tra le più alte disponibili nel gioco. La SBC richiede il completamento di determinati obiettivi e il consumo di risorse specifiche. La sua introduzione ha suscitato molte discussioni tra i giocatori e gli appassionati.

EA SPORTS ha deciso di spingersi oltre ogni limite in questa fase finale di Ultimate Team, rilasciando una delle carte più assurde e discusse dell’intero ciclo di EA SPORTS FC 26. Nei menu è infatti disponibile la mastodontica SBC dedicata a Unai Simón (99 OVR), un oggetto speciale che trasforma il portiere spagnolo in una vera e propria divinità del rettangolo verde, con statistiche di movimento e parata ai limiti della realtà. La sfida rimarrà attiva per le prossime due settimane e richiede il completamento di 6 sfide distinte. Analisi tecnica: un 99 che rompe le regole del gioco. Basta dare un’occhiata ai numeri per capire che non ci troviamo di fronte al solito estremo difensore. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Unai Simón 99 OVR su FC 26: requisiti, analisi e verdetto della SBC

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