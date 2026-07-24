Il trailer del nuovo film di Resident Evil contiene numerosi riferimenti ai videogiochi, visibili in dettagli e scene. La saga cinematografica, iniziata quasi vent’anni fa con Milla Jovovich, ha accumulato grandi incassi, pur distanziandosi dai videogiochi originali. Dopo il fallimento del reboot del 2021, con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il franchise prova di nuovo a riproporsi.

Dopo quasi due decenni in cui la saga cinematografica guidata da Milla Jovovich per Constantin Film ha macinato incassi milionari pur allontanandosi progressivamente dalle sue radici, e dopo il fallimentare tentativo di reboot del 2021 con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il franchise ci riprova. Questa volta la palla passa a Zach Cregger, già apprezzato per Barbarian e il recente Weapons, che raccoglie per conto di Sony Pictures la complessa sfida di riportare in vita la storica IP di Capcom. Se le prime indiscrezioni avevano fatto temere ai fan un distacco eccessivo dal materiale originale, il nuovo trailer – come riportato originariamente da Marco Vito Oddo – spazza via le incertezze con una dose massiccia di atmosfere familiari. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Resident Evil: il trailer del nuovo film è un trionfo di easter egg per i fan dei videogiochi

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Resident Evil Trailer Reaction: OK But Where is the Resident Evil

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