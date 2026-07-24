Il trailer di “Resident Evil” mostra un focolaio di zombie che infetta un cinema, con scene di violenza e splatter. Il film, diretto da Zach Cregger, è tratto dalla popolare serie di videogiochi e presenta ambientazioni e creature tipiche del franchise. La pellicola ha suscitato paura tra il pubblico presente a CinemaCon, con immagini di zombie e scene intense. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast.

Lo scrittore e regista di Weapons Zach Cregger è tornato con un altro film horror da brivido, questa volta con una proprietà di videogiochi affermata in Resident Evil. Ha portato il suo adattamento al CinemaCon, la convention annuale di Las Vegas per i proprietari di cinema, prima della sua uscita nelle sale del 18 settembre da Sony. Vediamo la scia di sangue del nuovo focolaio zombie che sta già spaventando l’America. Il trailer all’ultimo sangue. I partecipanti hanno dato una prima occhiata al sanguinoso trailer di Resident Evil, che riunisce Cregger con la star di “Weapons” Austin Abrams per una storia originale ambientata nel mondo dei videogiochi infestato dagli zombie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film ‘Resident Evil’ è ora tutto vostro. Il trailer dell’horror splatter spaventa CinemaCon con un focolaio di zombie all’ultimo sangue

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Resident Evil - Teaser Trailer | PlayStation

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Temi più discussi: Il film di Resident Evil ha un trailer ufficiale in italiano, e sembra notevole; Resident Evil - Film (2026); Guarda il nuovo trailer del film live action Resident Evil, Zach Cregger dirige l'atteso film horror; Resident Evil: svelata la durata del film horror di Zach Cregger.

Resident Evil torna all'horror: nuovo trailer del film di Zach Cregger x.com

Trailer del film Resident Evil reddit

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