Repubblica | Napoli la rivoluzione di Allegri cambia tutto | preparazione modulo e gerarchie

Il Napoli ha avviato una nuova fase con il cambio di allenatore, segnato da modifiche nella preparazione, nel modulo e nelle gerarchie. La presentazione del progetto aveva indicato continuità con il passato, ma il ritiro di Dimaro ha mostrato un approccio diverso, con strategie e assetti tattici rivisti. La squadra sta adottando un metodo di lavoro differente rispetto al passato, con nuovi schemi e ruoli. La rivoluzione tecnica ha portato a una trasformazione significativa rispetto alle scelte precedenti.

Il Napoli riparte nel segno della discontinuità. Se alla presentazione del nuovo progetto si era parlato di continuità con il lavoro svolto da Antonio Conte, il ritiro di Dimaro sta invece raccontando una storia diversa. Come sottolinea la Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri sta imprimendo fin dai primi giorni una forte impronta personale, modificando preparazione atletica, assetto tattico e gerarchie all’interno della rosa. Secondo la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva scelto Allegri con l’obiettivo di mantenere alta l’asticella, soprattutto in Europa. Il presidente aveva evidenziato la volontà di affidare la squadra a un allenatore vincente, capace di raccogliere l’eredità di Conte dopo una stagione importante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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