Per la Francia comincia un ciclo olimpico di capitale importanza, essendo quello che nel 2030 culminerà con un’edizione dei Giochi in casa. Uno degli sport dove i transalpini avranno modo di costruire una parte cospicua del loro medagliere è il biathlon, che non a caso ha regalato tante soddisfazioni in qualsiasi manifestazione a Cinque cerchi disputata negli ultimi 20 anni. Giustamente, Oltralpe, si fanno le cose in grande. Per esempio è stato richiamato dalla Norvegia Siegfried Mazet, uno dei tecnici di tiro più stimati del mondo, il cui trasferimento tra i fiordi – avvenuto una decina di anni orsono – aveva generato scalpore. A ragion veduta, in quanto gli scandinavi hanno tutti innalzato progressivamente le proprie percentuali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, ‘Rivoluzione francese’! Fra le donne cambia totalmente la preparazione alla stagione

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