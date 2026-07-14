Napoli Allegri cambia tutto | I portieri e la gerarchia? Ecco come li gestirò

L’allenatore ha annunciato cambiamenti nelle gerarchie dei portieri, spiegando come intende gestirli. Ha fornito dettagli sulla rotazione e sui criteri di scelta tra i portieri della rosa. Ha anche affrontato altri temi legati alla preparazione e alle strategie della squadra, rispondendo alle domande dei giornalisti. Le sue dichiarazioni chiariscono le linee guida adottate in vista delle prossime partite. Non sono stati fatti riferimenti a nomi o dettagli specifici sui singoli portieri o sulla rosa completa.

Parla ancora Massimiliano Allegri sui tantissimi temi chiesti dai giornalisti, su cui il tecnico ha risposto in modo esaustivo. Tanta infatti la curiosità di vedere l’ex Juve e Milan in azione col Napoli, ma intanto bisogna prima affidarsi alle sue parole. Uno dei tanti dubbi riguarda i portieri, con Meret e Milinkovic-Savic che sono ancora in dubbio su chi sarà il titolare della stagione. Sulla questione ha risposto anche il tecnico. Allegri sui portieri: “Gerarchia? Vi dico che..”. “Il Napoli ha due ottimi portieri, in una stagione da 60 partite tutti contano. Sicuramente ci sarà una gerarchia, ma questo lo vedrò nel corso del ritiro”. Parole che dunque spiegano come ci sarà tanto spazio per entrambi i portieri, sia Meret, che Milinkovic-Savic, visto le tre competizioni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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