Il primo lungometraggio interamente realizzato con l’intelligenza artificiale è dedicato a Renzo Rosso, fondatore di Diesel. Il film utilizza tecnologie AI per la produzione, senza coinvolgimento di attori umani. In precedenza, si era parlato di “Se domani non torno”, film di Paola Randi sulla morte di una studentessa veneziana uccisa dal fidanzato nel novembre 2023, alla vigilia della laurea.

Qualcuno si aspettava Se domani non torno, il film di Paola Randi che racconta la storia di Giulia Cecchettin, la studentessa veneziana uccisa dal fidanzato nel novembre 2023 alla vigilia della laurea. «Molti film che non sono entrati - ha spiegato il direttore della Mostra Alberto Barbera - si vedranno nei festival d’autunno». Insomma, il film su Giulia, prodotto da Notorious Pictures col contributo della Regione Veneto, con ogni probabilità si vedrà a Roma. Ma in mezzo a tanto cinema specchio della realtà, ci sarà spazio anche per qualche visione «veneta». A partire da Be Brave il film di Francesco Carrozzini - che proprio a Venezia aveva esordito giusto dieci anni fa con Franca: Chaos and Creation dedicato alla mamma Franca Sozzani - incentrato sul patron della Diesel Renzo Rosso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Diesel.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Renzo Rosso, mister Diesel raccontato dal primo lungometraggio interamente girato con l’AI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diesel Farm, la sfida agricola di Renzo RossoRenzo Rosso ha avviato Diesel Farm, un progetto che trasforma un'area precedentemente a rischio di cementificazione in un'azienda agricola...

Location imponenti ai quattro capi del mondo, per raccontare una storia epica in un film girato interamente in IMAXIl film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026.

Renzo Rosso, mister Diesel raccontato dal primo lungometraggio interamente girato con l’AIMostra del Cinema di Venezia, la pellicola si intitola Be brave: Anche le riprese reali sono state riversate attraverso l’intelligenza artificiale con la mera volontà di sperimentare ... corrieredelveneto.corriere.it

Renzo Rosso, Mister Diesel non fa goal con il Vicenza Calcio: perdite per oltre 7 milioni. Scaroni esce dal libro sociSono passati oltre sette anni da quando a giugno del 2018 Renzo Rosso, patron di Diesel annunciò di aver rilevato con la sua holding OTB la squadra Vicenza Calcio, ridenominata L.R. Vicenza, ma il ... affaritaliani.it