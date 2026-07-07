Location imponenti ai quattro capi del mondo per raccontare una storia epica in un film girato interamente in IMAX
Il film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026. Le location scelte sono tra le più imponenti ai quattro capi del mondo. Nolan e il cast hanno condiviso dettagli sulle sfide affrontate durante le riprese e le vittorie ottenute sul set. La produzione ha coinvolto ambienti suggestivi e complessi, contribuendo a creare un progetto epico. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, con grande attesa da parte del pubblico.
I l regista Christopher Nolan, e i protagonisti della sua Odissea, raccontano le sfide e le vittorie conquistate sul set del film in uscita il 16 luglio 2026. Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Odissea” di Christopher Nolan, il viaggio epico. La featurette iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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