location imponenti ai quattro capi del mondo per raccontare una storia epica in un film girato interamente in imax

Notizia in breve

Il film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026. Le location scelte sono tra le più imponenti ai quattro capi del mondo. Nolan e il cast hanno condiviso dettagli sulle sfide affrontate durante le riprese e le vittorie ottenute sul set. La produzione ha coinvolto ambienti suggestivi e complessi, contribuendo a creare un progetto epico. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, con grande attesa da parte del pubblico.