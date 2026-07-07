Location imponenti ai quattro capi del mondo per raccontare una storia epica in un film girato interamente in IMAX

Da iodonna.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film di Christopher Nolan, girato interamente in IMAX, sarà nelle sale dal 16 luglio 2026. Le location scelte sono tra le più imponenti ai quattro capi del mondo. Nolan e il cast hanno condiviso dettagli sulle sfide affrontate durante le riprese e le vittorie ottenute sul set. La produzione ha coinvolto ambienti suggestivi e complessi, contribuendo a creare un progetto epico. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, con grande attesa da parte del pubblico.

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I l regista Christopher Nolan, e i protagonisti della sua Odissea, raccontano le sfide e le vittorie conquistate sul set del film in uscita il 16 luglio 2026. Leggi anche › L”Odissea” di Christopher Nolan è già un capolavoro. Le prime reazioni della stampa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Odissea” di Christopher Nolan, il viaggio epico. La featurette iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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