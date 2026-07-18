diesel farm la sfida agricola di renzo rosso

Renzo Rosso ha avviato Diesel Farm, un progetto che trasforma un'area precedentemente a rischio di cementificazione in un'azienda agricola sostenibile. L'obiettivo è preservare il territorio attraverso pratiche agricole rispettose dell’ambiente. La trasformazione si concentra sulla gestione del suolo e sull’utilizzo di metodi sostenibili, con l’intento di creare un esempio di agricoltura compatibile con la tutela ambientale. La iniziativa si inserisce in un piano più ampio di tutela territoriale.

Dalla moda all’agricoltura, con un obiettivo preciso: preservare un territorio dalla cementificazione e trasformarlo in un modello di azienda agricola sostenibile. È questa l’origine di Diesel Farm, la tenuta fondata nel 1993 da Renzo Rosso sulle colline di Marostica, nel Vicentino, oggi realtà vitivinicola e olivicola che si estende su oltre 100 ettari tra boschi, pascoli, vigneti e uliveti. L’area, compresa tra i 150 e i 300 metri di altitudine, era destinata a un progetto edilizio. L’acquisto da parte del fondatore di Diesel ne ha cambiato il destino, dando vita a un’oasi aperta anche al pubblico, attraversabile a piedi e in bicicletta, dove convivono coltivazioni, allevamenti e fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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