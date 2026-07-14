Remco Evenepoel ha dichiarato di aver avuto difficoltà in salita durante la decima tappa del Tour de France 2026, conclusa al secondo posto. Ha aggiunto di aver mantenuto fiducia nelle discese, nonostante le fatiche in salita. La tappa è stata vinta da Tadej Poga?ar.

Remco Evenepoel ha commentato così la sua prestazione nella decima tappa del Tour de France 2026, chiusa al secondo posto dietro a Tadej Poga?ar. Il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe ha ammesso di aver sofferto nella parte finale di salita, ma è stato strepitoso in rimonta ad andarsi a prendere la piazza d’onore ed il podio virtuale in classifica generale a Le Lioran. Le sue parole: “Stavo davvero faticando in quel tratto in salita. Ero sul punto di avere i crampi, ma ho continuato a lottare. Però sento di recuperare bene dagli sforzi”. Evenepoel ha poi spiegato la sua strategia nella discesa e nel tratto conclusivo: “Dopo ho fatto una buona discesa, andando un po’ più veloce degli altri, e non ho sprecato molte energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Stavo faticando in salita, ma avevo fiducia in discesa”

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