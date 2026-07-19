Remco Evenepoel ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France 2026, arrivando in testa sul Plateau de Solaison. È riuscito a precedere Tadej Pogacar e Isaac del Toro. Questa è la prima vittoria in una frazione in linea per il ciclista belga durante questa edizione della corsa. Evenepoel ha dichiarato di essere contento di aver potuto mantenere il passo di Pogacar e di dover continuare a lavorare sulla condizione fisica.

È a sorpresa Remco Evenepoel il vincitore della quindicesima tappa del Tour de France 2026. Sull’arrivo di Plateau de Solaison il belga è riuscito ad anticipare rispettivamente Tadej Pogacar ed Isaac del Toro, firmando la prima vittoria in una frazione in linea alla Grande Boucle. Il portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe ha retto benissimo sulla salita finale, anticipando allo sprint Pogacar, oggi in veste di gregario. Lo sloveno ha infatti tenuto il ritmo alto negli ultimi chilometri, favorendo Del Toro e lasciandogli spazio per la vittoria generale. Il messicano è scattato a 400 metri dall’arrivo ma Evenepoel gli è subito andato a ruota, andando poi a tutta fino all’arrivo, tallonato da Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Bello poter tenere il passo di Pogacar, devo portare avanti questa condizione”

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