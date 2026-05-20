La Regione ha annunciato l'assegnazione di 20 milioni di euro provenienti dai fondi europei Fesr, destinati al recupero di circa 700 alloggi pubblici che richiedono interventi di ristrutturazione. Questa misura fa parte di un piano dedicato all’ampliamento dell’offerta abitativa per le famiglie della regione. I lavori di riqualificazione coinvolgeranno immobili situati in diverse aree, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di abitabilità e aumentare le soluzioni disponibili sul mercato locale.

La Regione ha destinato 20 milioni dei fondi europei Fesr al recupero di appartamenti pubblici che necessitano di lavori, con l’obiettivo di ampliare la disponibilità di abitazioni per le famiglie umbre. L’intervento punta a ridurre, con 700 immobili, il disagio abitativo attraverso il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. "Avere una casa sicura è un diritto fondamentale" ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche abitative, Fabio Barcaioli, durante la presentazione a Palazzo Donini di Perugia delle azioni previste. "Ed è per questo - ha aggiunto - che abbiamo scelto di investire 20 milioni di euro per recuperare alloggi già esistenti e renderli di nuovo disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il piano casa della Regione. Stanziati venti milioni per rifare 700 alloggi

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