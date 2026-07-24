Innovazione | Regione Lazio rafforza il Rome technopole 15 milioni per polo di Pietralata

La Regione Lazio ha approvato l’aggiornamento della strategia territoriale per l’innovazione a Pietralata, confermando il supporto al progetto Rome Technopole. È stato riassegnato un finanziamento di 15 milioni di euro per il secondo lotto del Polo Tecnologico, nell’ambito del programma Fesr 2021-2027. La decisione riguarda l’ampliamento e il rafforzamento dell’ecosistema innovativo nella zona, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di infrastrutture e servizi tecnologici.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato l’aggiornamento della Strategia territoriale “Ecosistema dell’innovazione a Pietralata”, confermando il sostegno al progetto Rome Technopole e rimodulando il finanziamento destinato al secondo lotto del Polo Tecnologico nell’ambito del Pr Lazio Fesr 2021-2027. Questo provvedimento recepisce l’aggiornamento della Strategia approvata da Roma Capitale, che prevede un investimento di 15 milioni di euro, destinati alla realizzazione del Lotto 2 del Polo Tecnologico e delle opere complementari. A breve sarà firmata la convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale, la quale disciplinerà le modalità di attuazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e gli impegni delle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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24-02-2026 - Dalla Regione Lazio 15 milioni per le Startup innovative

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