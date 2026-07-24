Venerdì si sono incontrati i rappresentanti del settore calzaturiero, tra cui il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega allo sviluppo economico e il presidente della Camera di commercio. La riunione si è svolta in una sede istituzionale e ha visto la partecipazione dei leader delle aziende calzaturiere locali. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati alla ripresa produttiva e alle strategie di mercato del settore.

Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega allo sviluppo economico, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, con il segretario generale Fabrizio Schiavoni, accompagnati dal sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi, hanno effettuato una serie di incontri mirati nel cuore del distretto calzaturiero del Rubicone, a San Mauro Pascoli, centro di eccellenza del comparto calzaturiero di lusso, dove hanno incontrato i vertici ed esponenti aziendali di due importanti imprese del distretto: Fam Industries Srl e Gianvito Rossi Srl. La prima tappa è stata fatta alla Fam Industries Srl, azienda... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione e Camera di commercio con i leader del calzaturiero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The One Thing Every South East City Is Known For

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il calzaturiero fa squadra, visita della Camera di commercio all'azienda che ha acquisito la fabbrica ex Sergio Rossi

Rafforzamento della filiera meccanica: siglato accordo tra Camera di commercio e RegioneÈ stato firmato un accordo tra la Camera di commercio e la Regione per rafforzare la filiera meccanica locale.

Temi più discussi: Al via ‘Finanza per la crescita’: un tour di incontri per accompagnare imprese, startup e nuove iniziative imprenditoriali verso gli strumenti di credito e finanza innovativa; La Regione pronta a fare la sua parte nel rilancio del polo fieristico del Lingotto di Torino; Lingotto, accordo tra Camera di Commercio e Compagnia San Paolo per il rilancio; Su Autonomia differenziata Lombardia via libera dalla Camera.

Con l’approvazione alla Camera dei Deputati delle pre-intese sull’autonomia differenziata tra il Governo e la Regione del Veneto, per la #devoluzione di alcune funzioni in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare e (1/2) x.com

La Camera d'Acqua di Hogwarts [27x27] reddit

Regione e Camera di commercio con i leader del calzaturieroVincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega allo sviluppo economico, Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della ... ilrestodelcarlino.it

Regione e Camera di commercio unite per la parità di genereAl via in Umbria 'Pagina'-Parità di genere in azienda, il nuovo percorso formativo propedeutico alla certificazione Uni/PdR 125:2022, promosso dalla Consigliera regionale di parità Rosita Garzi, da ... ansa.it