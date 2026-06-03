Rafforzamento della filiera meccanica | siglato accordo tra Camera di commercio e Regione

Da reggiotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato firmato un accordo tra la Camera di commercio e la Regione per rafforzare la filiera meccanica locale. L’obiettivo è consolidare il settore produttivo, migliorare le competenze e valorizzare l’indotto industriale dell’area metropolitana. L’intesa prevede interventi specifici per sostenere le aziende e favorire lo sviluppo di competenze specializzate nel settore. La firma è stata annunciata in una cerimonia ufficiale alla presenza delle parti coinvolte.

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Consolidare il tessuto produttivo locale, qualificare le competenze e valorizzare l'indotto industriale dell0area metropolitana. Con questi obiettivi strategici è stato siglato l’Accordo di collaborazione istituzionale ex articolo 15 della legge 2411990 tra il Dipartimento lavoro, imprese e aree. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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