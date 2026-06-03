Rafforzamento della filiera meccanica | siglato accordo tra Camera di commercio e Regione

È stato firmato un accordo tra la Camera di commercio e la Regione per rafforzare la filiera meccanica locale. L’obiettivo è consolidare il settore produttivo, migliorare le competenze e valorizzare l’indotto industriale dell’area metropolitana. L’intesa prevede interventi specifici per sostenere le aziende e favorire lo sviluppo di competenze specializzate nel settore. La firma è stata annunciata in una cerimonia ufficiale alla presenza delle parti coinvolte.

Consolidare il tessuto produttivo locale, qualificare le competenze e valorizzare l'indotto industriale dell0area metropolitana. Con questi obiettivi strategici è stato siglato l’Accordo di collaborazione istituzionale ex articolo 15 della legge 2411990 tra il Dipartimento lavoro, imprese e aree. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meccanica Metropolitana locale più qualificata, Hitachi Rail e Camera di commercio puntano all'innovazioneLa Camera di commercio di Reggio Calabria ha avviato un progetto volto a rafforzare la filiera meccanica locale, puntando a una maggiore...

Salone Mobile, siglato accordo per rinnovamento e sviluppo filiera legno-arredo MarcheÈ stato firmato un accordo tra le aziende del settore legno-arredo delle Marche e un ente regionale.

Temi più discussi: Transizione Digitale o Ecologica: finanziamenti agevolati SIMEST per il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali; Droni, innovazione e sostenibilità: un convegno per le filiere agricole toscane; A21 accelera la costruzione del proprio ecosistema automotive; Unicredit e Banca Ifis continuano a puntare sul sud: nuovi investimenti a Battipaglia.

Siglato l’accordo di collaborazione tra Camera di commercio di Reggio Calabria e Regione Calabria per il rafforzamento della filiera meccanica. Leggi il comunicato stampa rc.camcom.gov.it/notizie/camera… #filierameccanica #imprese #cameradicommerci x.com

Rafforzare filiera meccanica, intesa Camera commercio Reggio e Regione(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 GIU - Consolidare il tessuto produttivo locale, qualificare le competenze e valorizzare l'indotto industriale dell'area metropolitana. Con questi obiettivi è stato siglato ... msn.com

Avviso pubblico: misure di rafforzamento dell'ecosistema innovativo della Campania06/05/2026 - Con il Decreto Dirigenziale n. 160 del 28/04/2026 pubblicato sul BURC n. 23 del 04/05/2026 la DG 210.00.00 Direzione Generale Istruzione Università, Ricerca e Innovazione della Regione ... regione.campania.it