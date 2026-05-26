Il calzaturiero fa squadra visita della Camera di commercio all' azienda che ha acquisito la fabbrica ex Sergio Rossi
La Camera di commercio della Romagna ha visitato la sede di Fam Industries Sr., azienda che ha acquisito la ex fabbrica di Sergio Rossi. La visita rientra in un ciclo istituzionale volto a valorizzare le imprese locali.
Il ciclo di visite istituzionali della Camera di commercio della Romagna, volto a scoprire e valorizzare le eccellenze produttive che compongono il dinamico tessuto imprenditoriale del territorio, ha fatto tappa nella sede della Fam Industries Sr. a San Mauro Pascoli, cuore pulsante di una realtà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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