reggio sogna con dosso bouih e osagie

A Firenze sono iniziati oggi i campionati italiani assoluti di atletica leggera con la prima fase Challenge. Tra gli atleti iscritti ci sono Dosso, Bouih e Osagie, insieme ai nomi più noti come Jacobs, Battocletti e Fabbri. La competizione continua domani pomeriggio con le gare principali, coinvolgendo i migliori atleti della stagione.

Iniziano oggi a Firenze i campionati italiani assoluti d’atletica leggera, con la prima fase denominata Challenge. In pratica ai campionati italiani che partono domani pomeriggio, presenti i vari Dosso, Jacobs, Battocletti, Fabbri e soci, sono iscritti i migliori atleti della stagione. Per completare i quadri delle liste di partenza, già da qualche anno la Fidal ha creato questa sorta di trail che premia i primi tre di ogni specialità che si aggiungono a chi gareggerà per il titolo. Iniziamo per cronologia, proprio da queste "qualifiche" per dire che i reggiani sono tre, iscritti in quattro gare. Lucia Cantergiani della Self può entrare nelle prime tre nella prova dei 400 piani, mentre qualche difficoltà in più potrebbe trovarla sugli 800. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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