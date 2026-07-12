Sensazionale Osagie Disco e peso doppio oro

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vivian Osagie ha vinto due medaglie d'oro nelle discipline di lancio del disco e del peso. La atleta della Self Montanari e Gruzza ha ottenuto risultati che difficilmente dimenticherà. La sua performance si è distinta durante la competizione di ieri.

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Sensazionale. Può bastare questo per definire la prova di Vivian Osagie, la lanciatrice della Self Montanari e Gruzza che difficilmente potrà dimenticare la giornata di ieri. Nel corso dei campionati italiani under 23, definiti Promesse come categoria e che si chiudono oggi in Puglia, Vivian, che frequenta l’università a Indianapolis, ha vinto il titolo sia nel lancio del disco, sia nel getto del peso. Vivian, 23 anni, in Italia è allenata da Luca Coscelli, negli Stati Uniti è seguita dai tecnici del college. Già in primavera si era messa in mostra negli Usa polverizzando i record provinciali, ora è arrivata la prova di maturità superata con due medaglie d’oro al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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