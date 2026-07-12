Vivian Osagie ha vinto due medaglie d'oro nelle discipline di lancio del disco e del peso. La atleta della Self Montanari e Gruzza ha ottenuto risultati che difficilmente dimenticherà. La sua performance si è distinta durante la competizione di ieri.

Sensazionale. Può bastare questo per definire la prova di Vivian Osagie, la lanciatrice della Self Montanari e Gruzza che difficilmente potrà dimenticare la giornata di ieri. Nel corso dei campionati italiani under 23, definiti Promesse come categoria e che si chiudono oggi in Puglia, Vivian, che frequenta l’università a Indianapolis, ha vinto il titolo sia nel lancio del disco, sia nel getto del peso. Vivian, 23 anni, in Italia è allenata da Luca Coscelli, negli Stati Uniti è seguita dai tecnici del college. Già in primavera si era messa in mostra negli Usa polverizzando i record provinciali, ora è arrivata la prova di maturità superata con due medaglie d’oro al collo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sensazionale Osagie. Disco e peso, doppio oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Osagie centra l’en-plein. Regina nel disco e nel pesoDurante i campionati regionali juniores e promesse di Imola, Vivian Osagie ha vinto sia nel getto del peso che nel lancio del disco.

Vivian Osagie vola in Michigan: record polverizzato nel pesoDurante la Hillsdale Tune Up in Michigan, Vivian Osagie ha lanciato il peso a 16,43 metri, superando il record precedente stabilito in Italia nel...