Osagie | Ho ampi margini di miglioramento

Vivian Otoibhi Osagie, nata a Reggio il 10 marzo 2004 da una famiglia nigeriana stabilitasi in Italia da 25 anni, ha dichiarato di avere ancora ampi margini di miglioramento. È iscritta alla categoria Ragazze e gareggia presso la Self. La giovane atleta continua ad allenarsi e a partecipare alle competizioni, mantenendo un focus sulla crescita personale e sulle performance sportive.

Il suo nome completo è Vivian Otoibhi Osagie: è nata a Reggio il 10 marzo 2004 da famiglia di origini nigeriane in Italia da 25 anni. Ha iniziato alla Self nella categoria Ragazze e tuttora ne fa parte. A Molfetta ha vinto due titoli under 23, nel getto del peso e nel lancio del disco. Vanta una presenza in nazionale under 23, l’anno scorso a Bergen, ai campionati europei di categoria. Contenta? "Felicissima - dice Vivian - speravo di vincerne almeno uno, quello del peso, e invece è arrivata la doppietta". Due gare differenti? "Vero, ma anche se nel peso sono stata quasi sempre avanti, non ho mai dato niente per scontato. Concentrazione, ricerca dei movimenti tecnici giusti, perché la mia avversaria era in forma e non l’avevo mai battuta a livello di gare nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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