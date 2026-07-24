A Reggio Calabria, il titolare di uno stabilimento balneare è stato denunciato per aver posizionato ombrelloni e sdraio su una spiaggia libera. In due giorni, sono state complessivamente quattro le persone denunciate dalla Polizia locale, che ha condotto indagini mirate. Le verifiche hanno portato alla denuncia di chi ha occupato abusivamente aree pubbliche con attrezzature da spiaggia. La polizia ha continuato le operazioni di controllo nelle zone costiere.

Sono quattro le persone denunciate nelle ultime 48 ore dalla Polizia locale di Reggio Calabria. A seguito di mirata attività di indagine, gli agenti della caserma Macheda-Marino hanno individuato e deferito all'autorità giudiziaria quattro persone per i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico, occupazione abusiva e violazione di provvedimento di rilascio di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, nonché occupazione di suolo afferente al demanio marittimo. Ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera In quest'ultima fattispecie è stata riscontrata, da parte di uno stabilimento balneare, l'occupazione sine... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Reggio Calabria, ombrelloni e sdraio su una porzione di spiaggia libera: denunciato il titolare di uno stabilimento. Quattro denunce in 48 ore

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