Un fine settimana in stile anni ‘60 ha portato a un addio virale sui social. Qualcuno ha pubblicato un messaggio in cui annuncia la fine del proprio lavoro, accompagnato da immagini di ombrelloni e sdraio portati da casa, richiamando l’atmosfera della spiaggia di quegli anni. La frase “Vi salutiamo, il nostro lavoro finisce qui” ha attirato molta attenzione online, diventando rapidamente condivisa e commentata.

Sarzana, 2 giugno 2026 – “Vi salutiamo, il nostro lavoro finisce qui”. In un fine settimana in stile anni ’60 c’è chi preferisce anticipare i tempi e congedarsi attraverso un post che è diventato virale. I gestori dello stabilimento Soleado di Marinella hanno lasciato parole cariche di commozione e di ringraziamento agli ormai ex clienti. Qualche settimana fa anche l’altro storico stabilimento Bagno Sauro, annunciando l’inizio della demolizione dei manufatti, aveva salutato la clientela sperando in uno stop temporaneo. Insomma c’è incertezza, attesa e speranza in quella striscia di mare che nel fine settimana ha fatto un salto indietro nel tempo mostrando una distesa di ombrelloni dai mille colori, tra sdraio portate da casa, borse frigo e tavolinetti da pic nic. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marinella come una spiaggia anni ‘60. Ombrelloni e sdraio portati da casa

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io me ne sono accorto a santa marinella... io e te siamo un pianeta... e una stella... x.com

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