Abusi edilizi sulla spiaggia sequestrato manufatto di uno stabilimento balneare | denunciato il titolare

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un manufatto di uno stabilimento balneare situato a Pescara, nell’ambito di un’operazione contro abusi edilizi. Il provvedimento è stato eseguito sulla spiaggia, dove è stato denunciato il titolare dell’attività coinvolta. L'intervento si inserisce in un’attività di controllo sul rispetto delle normative edilizie e ambientali. Nessuna altra persona è stata coinvolta o denunciata nel procedimento.

La guardia di finanza ha sequestrato un manufatto di uno stabilimento balneare di Pescara per un presunto abuso edilizio. I militari del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle, nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo hanno eseguito una scrupolosa analisi.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ostia, sequestrato uno stabilimento balneare: contestati abusi edilizi e mancanza di concessioneOstia, 23 aprile 2026 – Nuovo intervento sul litorale romano nell’ambito dei controlli sul demanio marittimo. Giugliano, sequestrato gommista per abusi edilizi e scarichi industriali non autorizzatiProseguono senza sosta i controlli contro l’inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ostia, vietato fumare in spiaggia: via libera dall’assemblea capitolina; Addio al noto stabilimento balneare di Nettuno con abusi edilizi e ristorante mai autorizzato; A Ostia il Comune di Roma si autodichiara abusivo sulla spiaggia. Ma ordina al concessionario di demolire; Il caso Le Sirene, abusi edilizi o paradosso burocratico? Intervengono i gestori del lido. Arriva la sanatoria per i vecchi abusi edilizi: sanzione e agevolazioni, ecco come funzionaDal superamento della frammentazione della normativa in materia di edilizia e costruzioni alle semplificazioni per sanare gli abusi storici, alla razionalizzazione delle sanzioni e il riordino ... notizie.tiscali.it Litorale domizio, abusi edilizi e sequestriContinua l'offensiva dello Stato contro l'abusivismo edilizio sul litorale casertano. Dall'agosto 2024, in località Bagnara a Castel Volturno, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ... rainews.it Praiano, abusi edilizi a picco sul mare: denunciato il responsabile - facebook.com facebook CILA e abusi edilizi: il TAR esclude regolarizzazioni parziali È possibile utilizzare la CILA per correggere solo una parte delle difformità La conformità deve essere integrale e verificata prima di qualsiasi intervento. lavoripubblici.it/news/cila-abus… x.com