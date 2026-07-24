Reclutamento docenti universitari la riforma è in Gazzetta | prova didattica nuove commissioni e regole per l’abilitazione

Da orizzontescuola.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge 16 luglio 2026, n. 129, che introduce nuove norme per il reclutamento di professori universitari e ricercatori. La legge prevede l’obbligo di una prova didattica come parte del processo di selezione, l’istituzione di nuove commissioni di valutazione e regole aggiornate per l’abilitazione. Queste modifiche interessano i meccanismi di accesso, valutazione e assunzione del personale accademico nelle università italiane.

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La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo integrale della Legge 16 luglio 2026, n. 129, che modifica profondamente i meccanismi di accesso, valutazione e assunzione del personale docente e dei ricercatori all'interno delle università italiane. Il provvedimento interviene sulla Legge 2402010 dettando tempi e regole precise per la transizione al nuovo sistema. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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