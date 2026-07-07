Università la Camera approva in via definitiva la riforma del reclutamento con 122 sì Addio all’Asn arrivano i nuovi requisiti e la prova didattica

Da orizzontescuola.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la riforma del reclutamento universitario con 122 voti favorevoli. La legge elimina l'Asn e introduce nuovi requisiti e una prova didattica per il personale accademico. La votazione si è conclusa con 122 sì, 70 no e 3 astensioni. La riforma ora passa al Senato per l’ultima fase approvativa.

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Il percorso parlamentare del disegno di legge sulla riforma del reclutamento del personale universitario si è concluso. L’Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera al testo con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, che aveva già incassato il parere positivo del Senato nello scorso mese di dicembre, ottiene così l’approvazione definitiva e diventa legge dello Stato. La novità centrale del testo normativo riguarda l’accesso alle carriere accademiche. Le nuove disposizioni modificano la legge 240 del 2010 e mandano in archivio l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn). L’ingresso nei ruoli di professore di prima e di seconda fascia sarà d’ora in poi condizionato al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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