Università la Camera approva in via definitiva la riforma del reclutamento con 122 sì Addio all’Asn arrivano i nuovi requisiti e la prova didattica

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la riforma del reclutamento universitario con 122 voti favorevoli. La legge elimina l'Asn e introduce nuovi requisiti e una prova didattica per il personale accademico. La votazione si è conclusa con 122 sì, 70 no e 3 astensioni. La riforma ora passa al Senato per l’ultima fase approvativa.

Il percorso parlamentare del disegno di legge sulla riforma del reclutamento del personale universitario si è concluso. L’Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera al testo con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, che aveva già incassato il parere positivo del Senato nello scorso mese di dicembre, ottiene così l’approvazione definitiva e diventa legge dello Stato. La novità centrale del testo normativo riguarda l’accesso alle carriere accademiche. Le nuove disposizioni modificano la legge 240 del 2010 e mandano in archivio l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn). L’ingresso nei ruoli di professore di prima e di seconda fascia sarà d’ora in poi condizionato al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nucleare torna in Italia, la Camera approva nuovi reattori con 155 sì: le tappeLa Camera ha approvato con 155 voti a favore la legge delega sul nucleare, segnando il via libera al ritorno degli impianti nucleari nel paese.

Riforma forense: la Camera approva la legge delega per gli avvocatiLa Camera ha approvato la legge delega sulla riforma forense, che prevede nuove norme sui compensi degli avvocati e la possibilità di stabilire...

Temi più discussi: La nuova riforma dell’università sta facendo discutere; Perché la nuova riforma dell'università fa discutere; Liberi di scegliere: il testo approvato in prima lettura alla Camera; La Camera approva la risoluzione sulla sicurezza sul lavoro dopo le comunicazioni della ministra Calderone.

Università, concorsi più selettivi per docenti e ricercatori: la riforma arriva alla CameraIl nuovo sistema manda in soffitta l’abilitazione nazionale: peseranno requisiti scientifici, prova didattica, commissioni sorteggiate e valutazioni dopo l’assunzione ... giornalelavoce.it

Università, la riforma del reclutamento è legge: sparisce l'Abilitazione Scientifica NazionaleLa Camera ha dato il via libera definitivo con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. I rettori: contribuisce a sanare le criticità ... avvenire.it