Riforma università | addio all’Abilitazione Scientifica Nazionale e nuove regole per professori e ricercatori

La Camera ha approvato definitivamente la legge sulla riforma universitaria, modificando le procedure di selezione per professori e ricercatori. La legge elimina l'Abilitazione Scientifica Nazionale e introduce nuove regole per i concorsi. Le modifiche riguardano i criteri di valutazione e le procedure di selezione, con l’obiettivo di riformare il sistema di reclutamento nelle università italiane. La normativa entrerà in vigore a breve.

La riforma dei concorsi universitari è legge. La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che cambia le regole per diventare professori e ricercatori negli atenei italiani. astensioni. Dopo sette mesi di passaggio parlamentare (il sì al Senato lo scorso dicembre), tra audizioni con sindacati, dottorandi e ricercatori e diverse proposte di modifica poi respinte, la riforma diventa legge dello Stato Università: stop all’Abilitazione Scientifica Nazionale, arriva l’autocertificazione. Addio all’Abilitazione Scientifica Nazionale (Asn), il sistema in vigore dal 2010 che era il primo gradino obbligatorio per partecipare ai concorsi da professore. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Riforma Universitaria: Addio all'ASN e Nuove Regole di Reclutamento Accademico

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