Lezioni private e ripetizioni | la flat tax al 15% per i docenti entra nel nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi Le regole dal 2027

Dal 2027, le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti saranno soggette a una flat tax del 15%, prevista nel nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La misura riguarda le attività di insegnamento extra orario, spesso svolte nel pomeriggio per supportare gli studenti in difficoltà. La normativa stabilisce le regole fiscali per queste attività, che rappresentano una pratica comune tra il personale scolastico.

Dare ripetizioni pomeridiane è una pratica frequente tra il personale scolastico; un sistema utile per integrare lo stipendio aiutando i ragazzi in difficoltà con lo studio. Dal punto di vista fiscale, però, come ci si regola? Le agevolazioni sulle tasse per i compensi extra trovano finalmente una sistemazione definitiva: con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto di recente dal D.Lgs. 1172026, le vecchie disposizioni vengono riordinate e messe a sistema per fare chiarezza. L’intero impianto del nuovo TUIR debutterà ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2027. Il cambiamento principale riguarda l’organizzazione delle leggi dello Stato; le percentuali da pagare per gli insegnanti restano invece invariate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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