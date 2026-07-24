Rebus Stabilicum | tutti i nodi della legge elettorale

La Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale, che era stata fortemente sostenuta dalla presidente del Consiglio in vista delle prossime elezioni politiche. La discussione ha visto diversi scossoni e colpi di scena prima del voto finale.

Non sono mancati gli scossoni e i colpi di scena, ma alla fine la Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale, fortemente voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Lo scorso 16 luglio l’aula di Montecitorio ha dato il via libera alla riforma con voto segreto: 217 voti a favore, 152 contrari, 2 astenuti. Il cosiddetto Stabilicum (o Melonellum) si appresta dunque a prendere il posto del Rosatellum, riscrivendo così le regole con cui verranno eletti i nostri rappresentanti nei due rami del Parlamento. La nuova legge è di fatto un sistema “misto” proporzionale con premio di maggioranza e parlamentari eletti attraverso le liste bloccate. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Lo Stabilicum e il vecchio miraggio della legge elettorale che fa vincereIl dibattito sulla legge elettorale si riaccende, con proposte di modifica che mirano a cambiare le regole in vista delle prossime elezioni.

Ok della Camera allo Stabilicum, dal premio alle liste bloccate: tutte le novità della legge elettoraleLa Camera ha approvato con voto segreto la nuova legge elettorale, nota come Stabilicum, proposta dal centrodestra.

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