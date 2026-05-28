Lo Stabilicum e il vecchio miraggio della legge elettorale che fa vincere
Il dibattito sulla legge elettorale si riaccende, con proposte di modifica che mirano a cambiare le regole in vista delle prossime elezioni. Si tratta di tentativi di intervenire sulle norme elettorali per influenzare i risultati, spesso con l’obiettivo di ottenere vantaggi politici. La discussione si concentra sulla possibilità di modificare le modalità di voto e di assegnazione dei seggi, con l’obiettivo di consolidare o cambiare gli equilibri di potere.
Ci risiamo, è tornata la febbre della legge elettorale, cioè del tentativo spesso riuscito di cambiare le regole in corsa nella speranza di vincere e restare a Palazzo Chigi. Tante modifiche, ma l’obiettivo della stabilità ancora non è stato raggiunto. Dopo 47 anni con lo stesso sistema (proporzionale puro, la cosiddetta legge truffa visse un anno e non fu mai usata) che ha garantito altrettanti anni di governo alla Dc, se passasse la riforma Meloni con il curioso nome di Stabilicum, dalla nascita della Seconda Repubblica a oggi sarebbe la quinta volta in 30 anni che si procede a una modifica, senza aver sempre centrato l’obiettivo sbandierato ogni volta: dare stabilità al Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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#28maggio cos'è lo #stabilicum? stabilicum lo associo a presti-digi-to-nium! Higitus Figitus abrakaze invece #porcellum lo associo a naaaaa non la dico questa x.com
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