La Camera ha approvato con voto segreto la nuova legge elettorale, nota come Stabilicum, proposta dal centrodestra. La maggioranza ha espresso 217 sì, mentre i contrari sono stati 152. La riforma introduce novità come il premio di maggioranza e le liste bloccate. Il testo ora passa al Senato per ulteriori passaggi.

La riforma della legge elettorale targata centrodestra, il cosiddetto Stabilicum, ha incassato il via libera della Camera, con voto segreto. I sì sono stati 217 e i no 152. Il provvedimento passa al Senato. Ecco i principali contenuti della legge: E’ previsto un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (fino a un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno arriva a questa percentuale o la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Niente preferenze. Il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ok della Camera allo Stabilicum, dal premio alle liste bloccate: tutte le novità della legge elettorale

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70 seggi alla coalizione vincente — la nuova legge elettorale divide lItalia

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