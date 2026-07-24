Reati dei minori il CNDDU valuta la riforma | La scuola resta il primo presidio costituzionale di prevenzione Evitare automatismi giudiziari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge che modifica le norme sui reati commessi da minori, intervenendo sull'articolo 98 del Codice penale. La proposta prevede linee guida per i giudici nella valutazione dei minori coinvolti in procedimenti penali, con l’obiettivo di evitare automatismi giudiziari. La riforma sottolinea il ruolo della scuola come principale presidio di prevenzione dei reati minorili.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge che punta a cambiare le regole sui reati commessi dai minori. Il testo interviene sull'articolo 98 del Codice penale e introduce una novità di rilievo su come i giudici dovranno valutare i ragazzi che finiscono a processo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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