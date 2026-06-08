Reati agroalimentari e Riforma Cartabia | una giornata di formazione per i professionisti della prevenzione

Da forlitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro formativo sull’estinzione dei reati agroalimentari e la Riforma Cartabia si è svolto presso l’Istituto zooprofilattico di Forlì. La giornata era dedicata ai professionisti della prevenzione e si è concentrata sulla legge 2831962 e sul ruolo dei servizi di sanità pubblica nella lotta agli illeciti nel settore agroalimentare. È stato affrontato il tema delle procedure per l’estinzione dei reati e le implicazioni della riforma giudiziaria.

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L'Istituto zooprofilattico sperimentale di Forlì ha ospitato un incontro formativo dedicato ai “Reati agroalimentari e la Riforma Cartabia: l'estinzione degli illeciti di cui alla Legge 2831962 e il ruolo dei Servizi di Sanità Pubblica”. L'iniziativa, promossa dalla Commissione di Albo dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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