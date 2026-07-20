Il caso Roggero riguarda il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. La vicenda ha riacceso il dibattito pubblico sulla legalità e sulla giustizia. Il CNDDU ha richiamato l'importanza di rispettare i valori della legalità costituzionale nelle scuole, in relazione alla discussione pubblica scaturita dal caso.

Il caso Roggero torna a dividere l'opinione pubblica dopo l'ingresso in carcere del gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nell'aprile 2021. La moglie ha presentato un'istanza di grazia e il Ministero della Giustizia ha aperto l'istruttoria prevista dalle norme. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani interviene per riportare il confronto sul terreno dei principi costituzionali.Cosa prevede la procedura di graziaL'istanza presentata dalla moglie del gioielliere ha avviato un percorso preciso. Il Ministero della Giustizia raccoglie atti, pareri e documenti, poi trasmette il fascicolo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Caso Roggero: il CNDDU richiama il valore della legalità costituzionale nella scuola

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