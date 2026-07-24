Il disegno di legge sulla concorrenza ha eliminato il peso territoriale nelle tariffe dell’Rc Auto. Questa modifica mira a rendere le tariffe più trasparenti e più competitive, riducendo le differenze di prezzo tra le varie aree del paese. La misura interessa le compagnie assicurative e gli automobilisti, con l’obiettivo di evitare che le tariffe siano influenzate dalla posizione geografica. La legge è stata approvata e entrerà in vigore a breve.

Il Ddl Concorrenza mette mano anche all’ Rc Auto, per rendere il mercato più trasparente, più competitivo e meno penalizzante per gli automobilisti che vivono nelle aree dove le tariffe sono storicamente più alte. La novità rilevante del nuovo Ddl riguarda la riduzione del peso del territorio nel calcolo dei premi, a favore di criteri legati al comportamento del singolo assicurato e a strumenti di valutazione del rischio moderni. Da tempo si parla si aggiustare questa problematica, ma questa volta una regolamentazione è più vicina che mai. Il Ddl ha riacceso l’attenzione su un comparto in cui il costo delle polizze continua a essere percepito come ingiusto, con forti differenze tra zone urbane e aree considerate esposte al rischio o alle frodi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rc Auto, stop al peso territoriale: tariffe più trasparenti col Ddl Concorrenza

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Ex-chefe da máfia foi humilhado como vendedor ambulante — sua visão genial o transformou no chefão

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