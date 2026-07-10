riforma carburanti e rc auto pronto il ddl concorrenza

Il Parlamento ha approvato il Ddl concorrenza, che prevede la riforma della distribuzione di carburanti e una delega al Governo sulla regolamentazione della Rc auto. La legge introduce anche restrizioni sul telemarketing delle telecomunicazioni, limitando le chiamate indesiderate. La normativa sarà ora esaminata dalle commissioni competenti prima di diventare ufficiale.

di Achille Perego Riforma della distribuzione dei carburanti, delega al Governo per quella della Rc auto e stretta sul telemarketing delle telecomunicazioni. Sono alcuni dei contenuti della bozza del Ddl Concorrenza, proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Ddl atteso in Consiglio dei ministri entro il mese di luglio. Tra le norme inserite nella bozza ci sono quelle che riguardano la Rc auto per cui il ddl attribuisce la delega al governo per adottare gli appositi decreti entro 9 mesi dall’entrata in vigore della legge. La riforma della Rc Auto parte dalla revisione del bonusmalus "basandolo su una più ampia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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