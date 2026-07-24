Un uomo di 37 anni è stato accoltellato durante una colluttazione all’interno di un’abitazione a Ramacca, nel Catanese. È stato colpito con un coltello e ora si trova in gravi condizioni in ospedale. L’incidente è avvenuto durante un confronto con il proprietario di casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica esatta resta da chiarire, e si indaga sulla causa dello scontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’uomo è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un coltello. Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito durante una colluttazione avvenuta all’interno di un’abitazione a Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne sarebbe stato sorpreso mentre tentava di mettere a segno un furto dal proprietario della casa, un uomo di 50 anni. Il padrone dell’immobile avrebbe notato la presenza di un intruso con il volto coperto da un cappuccio e sarebbe intervenuto per fermarlo. Ne sarebbe nata una violenta discussione degenerata in uno scontro fisico, durante il quale il proprietario avrebbe colpito il presunto ladro con un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ramacca, presunto ladro accoltellato durante una colluttazione con il proprietario di casa

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