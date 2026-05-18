Scatta l' allarme anti-intrusione e il ladro viene colto in azione | arrestato con contante e superalcolici

Nella notte di domenica, i Carabinieri di Ravenna hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni, di origine straniera, dopo averlo sorpreso mentre tentava di rubare contanti e bottiglie di superalcolici. L’allarme antintrusione si è attivato, portando le forze dell’ordine sul posto. Il soggetto è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva e ora si trova in stato di fermo con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

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I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato nella notte di domenica un trentenne di origine straniera con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo l’attivazione dell’allarme antintrusione di un bar, dove era stato segnalato un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allarme filare o wireless La scelta che cambia tutta la sicurezza di casa Sullo stesso argomento Si intrufola al Santo per rubare le offerte: scatta l'allarme e viene arrestatoNon ha avuto rispetto per uno dei luoghi sacri più famosi al mondo, ma non ha fatto i conti con gli agenti della sezione "volanti" che gli hanno... Scatta l’allarme in casa: ladro sorpreso sul fattoEmpoli, 26 marzo 2026 – Un’altra notte movimentata a Empoli, in via Lucchese, dove un allarme per furto in abitazione ha messo in allerta residenti e... Persone armate di mitra: scatta l’allarme, ma stanno girando un video su tik-tokDue uomini e due donne, tutti trentenni, hanno subito buttato a terra le armi finte , perfette riproduzioni di quelle originali ... rainews.it Scomparso nel nulla un uomo di 47 anni a Matelica: scatta la mobilitazioneMATELICA La sorella non riesce a mettersi in contatto con il fratello, lo raggiunge a casa ma lui non c’è. Scatta l’allarme, ricerche a tappeto nella zona tra Matelica e Camerino. Sono ore d’ansia ... corriereadriatico.it