I centri di radioterapia accreditati in Campania e le associazioni di settore hanno convocato una conferenza stampa per affrontare una crisi che potrebbe interrompere le cure oncologiche in tutta la regione. La situazione riguarda la disponibilità di servizi di radioterapia e coinvolge numerosi pazienti che dipendono da queste terapie. Non sono stati forniti dettagli su cause o soluzioni, ma si evidenzia un rischio imminente per le cure oncologiche in corso.

Tempo di lettura: 4 minuti La situazione è a un punto di svolta. I centri di radioterapia accreditati della Campania, insieme alle associazioni di settore, hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto su una crisi che rischia di bloccare le cure oncologiche in tutta la regione. L’appuntamento è per martedì 29 luglio, alle ore 11.00, presso l’Hotel Ramada di Napoli, in Via Galileo Ferraris 40. Al centro dell’incontro ci sarà il nodo dei contratti con le Asl e il rinnovo della programmazione regionale ferma da oltre un anno. Accordi. “Siamo a fine luglio 2026 e per la radioterapia mancano ancora gli accordi definitivi con le Asl per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Radioterapia in Campania, è allarme: “A rischio le cure per migliaia di malati oncologici”

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