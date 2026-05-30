A Pietrelcina si svolgerà domani la quarta fiaccolata dedicata ai malati oncologici, con la partecipazione di migliaia di persone. L’evento prevede un corteo con fiaccole accese, che attraverserà le strade del paese. La manifestazione si svolge in memoria di persone affette da tumore e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro. La manifestazione è organizzata da associazioni locali e volontari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Migliaia di persone daranno vita domani a Pietrelcina alla quarta edizione di “Una luce per la vita – Fiaccolata per i malati oncologici”, promossa ed organizzata dalle associazioni “The Power of Pink” e “Rosa Samnium”, insieme al senologo e primario della Breast Unit del “Moscati” di Avellino, Carlo Iannace, ideatore della manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento simbolo di solidarietà, prevenzione e vicinanza ai pazienti oncologici. La fiaccolata partirà (ore 16) da Piana Romana per poi snodarsi lungo la Via del Rosario. “Abbiamo mantenuto la promessa di rendere questa manifestazione un appuntamento fisso per Pietrelcina – dice il sindaco Salvatore Mazzone – che rappresenta la luce della speranza, della vita e della prevenzione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Pietrelcina in migliaia domani per la fiaccolata per i malati oncologici

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