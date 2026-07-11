Campania trasporto gratis ai malati oncologici che vanno a curarsi | la proposta di legge da 9 milioni
In Campania, è stata presentata una proposta di legge che prevede il trasporto gratuito per i malati oncologici che devono recarsi a cure mediche. La misura riguarda persone con un Isee fino a 30.000 euro. La proposta, firmata da un consigliere del Movimento 5 Stelle e dal gruppo pentastellato in Consiglio regionale, prevede un finanziamento di circa 9 milioni di euro per coprire i costi del servizio.
Il consigliere M5s Raffaele Aveta, insieme al gruppo pentastellato in Consiglio regionale deposita il testo: gratuità per chi ha Isee fino a 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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