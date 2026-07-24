Un gruppo di circa 900 tifosi si è spostato a Sestola per la partita, attirato dal nuovo progetto del Prato. La formazione in fase di costruzione sta suscitando entusiasmo tra i supporter, che manifestano fiducia nelle potenzialità della squadra. La presenza numerosa e il clima di attesa indicano un coinvolgimento crescente attorno al club. La squadra, ancora in fase di definizione, ha già coinvolto il pubblico con la speranza di un futuro competitivo.

Il Prato che sta prendendo forma fa sognare i tifosi. Lo si è toccato con mano domenica, a Sestola, dove sono arrivati circa 900 sostenitori biancazzurri. Ma lo si è anche percepito parlando con Pietro Amantea, presidente del Prato Club Bar Amantea, punto di riferimento in città per gli appassionati. "Bisogna essere davvero contenti di come si sta muovendo la società. Non mi riferisco solo alle strategie di mercato – il pensiero dell’ex dirigente del sodalizio laniero (che ha cominciato a lavorare durante la presidenza Toccafondi, nda) – ma anche al fatto che il club si è strutturato, inserendo diverse figure di valore. Adesso tanti giocatori vogliono venire a Prato anche e forse soprattutto per la solidità del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Questo Prato è già capace di far sognare. Tifosi galvanizzati: "Può essere protagnista"

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