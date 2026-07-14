Durante la prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, tenuta al Teatro San Carlo, Allegri ha dichiarato di essere arrivato con l’obiettivo di vincere lo scudetto. Alla presentazione erano presenti anche il presidente del club, alcuni dirigenti e il proprietario della squadra. Le sue parole hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi, che sperano in una stagione di successi.

Quest’oggi è andata in scena la prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri da allenatore del Napoli, svoltasi al Teatro San Carlo. Presenti, insieme a lui, De Laurentiis, Manna, Chiavelli e Edoardo De Laurentiis. Tanti temi trattati, tra cui lo Scudetto. Allegri e il sogno Scudetto: le sue parole. Durante la conferenza stampa, non è mancato un ricordo doloroso per i tifosi partenopei. Alla guida della Juventus, il tecnico toscano, ha vinto degli Scudetti a discapito del Napoli, arrivati secondi in alcune occasioni: “Se devo restituire qualcosa ai napoletani? Sono venuto apposta per restituire!” – ha detto Allegri ai microfoni, facendo partire un lungo applauso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri in conferenza fa sognare i tifosi sullo Scudetto: “Qui per questo…” – VIDEO

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